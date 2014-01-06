陆丰一禁毒中队长涉嫌与“毒村”有关--报道

路透北京1月6日 -《南方都市报》报道称，警方清剿广东省陆丰“毒村”缴获冰毒近3吨后，有关部门调查发现陆丰市禁毒大队一名中队长郭某与被抓的博社村党支部原书记蔡东加有牵连，郭某已被“双规”。

2013年12月29日，警方一举围剿了博社村，抓捕182人。该村在过去三年来供应了全国超过三分之一的冰毒。

报道指出，蔡东加利用自己汕尾市人大代表、村党支部书记的身份收集警方侦破毒品案件的信息，在警方行动前通知重要人员潜逃。

广东省公安厅曾表示，博社村超两成家庭直接或间接参与了制毒和贩毒。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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