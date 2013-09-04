广东研究联手港澳打造新自贸区--报道

人民币收跌至三周新低 市场缺爆发点大概率延续区间波动
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
路透上海/香港9月4日 - 《中国日报》周三报道称，广东省正在研究如何与香港和澳门联手打造一个全新的整体自由贸易区。
报道援引熟悉情况的消息人士称，广东省受到鼓励，欲“立即”向中央政府申请开始建设自贸区。
广东省已经有了三个自贸区，分别是深圳前海、珠海横琴和广州南沙。消息人士称，新的一体化自贸区会将上述三个平台打包在一起，同时还会覆盖广州空港经济区。
眼下上海自贸区正在筹办当中，官媒普遍称赞这为中国制度创新的“试验田”。
其他一些城市也在努力争取设立自贸区，当中包括天津和厦门，引发外界担心竞争区域扩散引发政策叠加风险，从而令投资者望而却步。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区间波动，料不会轻易跌破6.92元。
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.52%，低于上交易日收盘的19.74%。
路透上海4月10日 - 中国股市沪综指周一收跌，终结四连涨。分析师指出，大盘在连涨四日后，后续动能已显不足。虽然雄安概念股继续表现强劲，但其他板块面临资金抽离，创业板成为重灾区，尤其是次新股及高送转股跌幅居前，大盘整日维持弱势震荡。