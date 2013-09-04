广东研究联手港澳打造新自贸区--报道

路透上海/香港9月4日 - 《中国日报》周三报道称，广东省正在研究如何与香港和澳门联手打造一个全新的整体自由贸易区。

报道援引熟悉情况的消息人士称，广东省受到鼓励，欲“立即”向中央政府申请开始建设自贸区。

广东省已经有了三个自贸区，分别是深圳前海、珠海横琴和广州南沙。消息人士称，新的一体化自贸区会将上述三个平台打包在一起，同时还会覆盖广州空港经济区。

眼下上海自贸区正在筹办当中，官媒普遍称赞这为中国制度创新的“试验田”。

其他一些城市也在努力争取设立自贸区，当中包括天津和厦门，引发外界担心竞争区域扩散引发政策叠加风险，从而令投资者望而却步。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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