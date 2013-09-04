广东研究联手港澳打造新自贸区--报道

中国经济：对外直接投资步伐今年望放缓，发达国家仍是并购优选地--蓝皮书
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/香港9月4日 - 《中国日报》周三报道称，广东省正在研究如何与香港和澳门联手打造一个全新的整体自由贸易区。
报道援引熟悉情况的消息人士称，广东省受到鼓励，欲“立即”向中央政府申请开始建设自贸区。
广东省已经有了三个自贸区，分别是深圳前海、珠海横琴和广州南沙。消息人士称，新的一体化自贸区会将上述三个平台打包在一起，同时还会覆盖广州空港经济区。
眼下上海自贸区正在筹办当中，官媒普遍称赞这为中国制度创新的“试验田”。
其他一些城市也在努力争取设立自贸区，当中包括天津和厦门，引发外界担心竞争区域扩散引发政策叠加风险，从而令投资者望而却步。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透北京4月10日 - 中国对外直接投资与国家风险报告指出，中国2017年对外直接投资步伐有望放缓，发达经济体由于拥有较高的资产价值和较低的投资风险，将继续成为中国企业对外直接投资尤其是并购的优选地区，而中国对“一带一路”相关国家投资将继续保持快速增长。
中煤能源表示，去年煤炭市场先抑后扬，煤炭价格企稳回升，今年一季度保持平稳，公司紧跟市场变化，科学安排生产和销售，业绩明显提升。
* 台币兑美元收连七贬至逾三周低位 * 外资买汇稍多，但出口商亦进场抛汇 * 明日台币兑美元区间料在30.620-30.700 路透台北4月10日 - 台币兑美元周一收贬至逾三周低位，是连七日下跌。汇银人士指出，国际美 元走强，外资买汇稍多令台币走贬。不过出口商亦进场抛汇，缩减台币跌幅。 汇银人士表示，目前全球市场仍紧盯美国升息脚步和缩减资产负债表的进程，做为判断美元后势参考，美 元趋势料偏强。而上周五美国攻击叙利亚，地缘政治不安也吸引一些资金进场，拉抬风险胃纳。 〞美元强势，升息和缩表是远因，打飞弹是近因。〞一位大型本地商银交易员说。台币收盘前低是3月16 日的30.657。 他也指出，目前台股的表现仍算稳健，若是外资没有明确的出走，台股不会重挫，台币则可能是缓贬格局 。但若是外资卖股求现且汇出，则台币则较可能出现明显重挫。 汇银人士也说，美中两国元首会面结果先以中性看待，后续市场仍关注本周末美国将公布的汇率报告。 交易员也表示，本周四有重量级个股台积电投资人说