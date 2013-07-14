广东江门核燃料项目取消 此前引发部分民众反对

路透北京7月13日 - 中国广东省江门市政府周六宣布，为尊重民意，对原规划在该市所辖鹤山市建设的核燃料项目取消立项。此前当地近千名民众在市政府前聚集，表达对该项目的安全忧虑。

刊登在江门市政府网站上的公告称，鹤山市政府决定尊重民意，对中核龙湾工业园项目不予申请立项。

据新华网报道，中核集团龙湾工业园区项目原选址于广东省江门鹤山市址山镇，规划到2020年建成年产1,000吨金属铀、具备先进压水堆核燃料组建制造能力的工业园区。中央电视台报道称，该项目投资额约为370亿元人民币，今年3月签订投资意向书。

但在7月初该项目社会稳定风险评估公示后引发较多民众反对。12日，江门市近千名民众在市政府门前聚集，反映对项目安全性的担忧。

鹤山市政府周五曾举行关于中核集团龙湾工业园项目的媒体通气会，提出延长公示，以更广泛深入听取群众意见。(完)

(发稿 丁琦；审校 张喜良)

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