第119届广交会出口成交额初现止跌迹象 终止连续八年下滑

中国证券网援引广交会新闻发言人徐兵的话称，本届广交会境外采购商人数185,596人，来自210个国家和地区，比2015年的春季广交会同比微增0.43%。出口成交额初现止跌迹象，其中品牌展区成交93.2亿美元，增长6%，占总成交额的33.2%。

广交会一向被视为中国外贸形势的风向标。在2015年10月的上一届广交会上，成交额曾现连续第八年下滑，为1,712.49亿元（折合270.1亿美元）。（完）