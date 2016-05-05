第119届广交会出口成交额初现止跌迹象 终止连续八年下滑

大众汽车称2018年前不会与上汽集团签协议在中国生产奥迪
路透北京1月18日 - 德国大众汽车(Volkswagen)周三表示，在2018年以前不会与上汽集团就在中国生产奥迪汽车达成协议。
路透北京5月5日 - 第119届广交会周四闭幕，出口成交额初现止跌迹象，本届广交会累计出口成交1,822.88亿元人民币（折合280.84亿美元），比2015年春季广交会增长0.1%。终止连续八年下滑。
中国证券网援引广交会新闻发言人徐兵的话称，本届广交会境外采购商人数185,596人，来自210个国家和地区，比2015年的春季广交会同比微增0.43%。出口成交额初现止跌迹象，其中品牌展区成交93.2亿美元，增长6%，占总成交额的33.2%。
广交会一向被视为中国外贸形势的风向标。在2015年10月的上一届广交会上，成交额曾现连续第八年下滑，为1,712.49亿元（折合270.1亿美元）。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月18日 - 路透根据中国国家统计局周三公布数据测算，2016年12月70个大中城市新建住宅销售价格同比升12.4%，涨幅较上月的12.6%收窄，为连续15个月上涨但涨幅首度回落。
路透瑞士达沃斯/北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二在达沃斯世界经济论坛发表演讲称，经济全球化确实带来新问题，但不能把经济全球化一棍子打死，应发展全球自由贸易和投资，在开放中推动贸易和投资自由化便利化，旗帜鲜明反对保护主义。