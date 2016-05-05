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中国财经 | 2016年 5月 5日 星期四 17:58 BJT

第119届广交会出口成交额初现止跌迹象 终止连续八年下滑

路透北京5月5日 - 第119届广交会周四闭幕，出口成交额初现止跌迹象，本届广交会累计出口成交1,822.88亿元人民币（折合280.84亿美元），比2015年春季广交会增长0.1%。终止连续八年下滑。

中国证券网援引广交会新闻发言人徐兵的话称，本届广交会境外采购商人数185,596人，来自210个国家和地区，比2015年的春季广交会同比微增0.43%。出口成交额初现止跌迹象，其中品牌展区成交93.2亿美元，增长6%，占总成交额的33.2%。 　

广交会一向被视为中国外贸形势的风向标。在2015年10月的上一届广交会上，成交额曾现连续第八年下滑，为1,712.49亿元（折合270.1亿美元）。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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