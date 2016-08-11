严控企业对外担保抵押等业务 完善金融衍生品投资控制--中国工信部

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京8月11日 - 中国工业和信息化部等十一部委周四联合发布指导意见称，要加强全面风险管理，完善金融衍生品投资控制制度，从严控制企业对外担保、抵押、质押等业务。
工信部网站周四刊登“关于引导企业创新管理提质增效的指导意见”全文并称，要健全重大投资决策责任制度，加强对资产负债情况及现金流动性的动态预警；探索建立风险准备金制度，结合自身实际强化汇率风险管理，减少汇兑损失。
指导意见并提出要营造良好环境，具体而言包括：稳步推进利率市场化改革，加快发展多层次资本市场，降低企业融资成本；积极开展贷前能效筛查，大力发展能效信贷。
加快产业结构调整步伐，化解部分行业产能严重过剩矛盾，促进企业兼并重组，支持扭亏无望的企业破产退出；加快推进能源价格市场化；实施涉企收费清单制度、提高收费透明度，并最大程度减少行政审批。
意见指出，要注重战略管理，发挥企业家引领带动作用，加快推动战略转型，并实施跨界融合战略；抓住“一带一路”带来的战略机遇，开展国际产能合作。
同时，推进产业资本和金融资本的融合，围绕主业开展配套金融业务，探索建设产商融一体化经营平台。
意见并称，根据企业实际和业务特点，创新企业组织运营体系，探索引入内部市场化经营机制，传导市场压力，激发内在活力和创造力。
同时，指导相关行业协会和地方组织开展重点行业对标专项行动，研究建立企业提质增效的评价指标体系，通过企业自我评价和第三方评价等方式，优选一批国内外领先的同行业企业作为标杆，引导企业对照标杆查找出差距和薄弱环节。（完）
欲览全文，请点击工信部网站链接：here
(发稿 李子木；审校 沈燕/乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。