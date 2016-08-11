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中国财经 | 2016年 8月 11日 星期四 13:59 BJT

严控企业对外担保抵押等业务 完善金融衍生品投资控制--中国工信部

路透北京8月11日 - 中国工业和信息化部等十一部委周四联合发布指导意见称，要加强全面风险管理，完善金融衍生品投资控制制度，从严控制企业对外担保、抵押、质押等业务。

工信部网站周四刊登“关于引导企业创新管理提质增效的指导意见”全文并称，要健全重大投资决策责任制度，加强对资产负债情况及现金流动性的动态预警；探索建立风险准备金制度，结合自身实际强化汇率风险管理，减少汇兑损失。

指导意见并提出要营造良好环境，具体而言包括：稳步推进利率市场化改革，加快发展多层次资本市场，降低企业融资成本；积极开展贷前能效筛查，大力发展能效信贷。

加快产业结构调整步伐，化解部分行业产能严重过剩矛盾，促进企业兼并重组，支持扭亏无望的企业破产退出；加快推进能源价格市场化；实施涉企收费清单制度、提高收费透明度，并最大程度减少行政审批。

意见指出，要注重战略管理，发挥企业家引领带动作用，加快推动战略转型，并实施跨界融合战略；抓住“一带一路”带来的战略机遇，开展国际产能合作。

同时，推进产业资本和金融资本的融合，围绕主业开展配套金融业务，探索建设产商融一体化经营平台。

意见并称，根据企业实际和业务特点，创新企业组织运营体系，探索引入内部市场化经营机制，传导市场压力，激发内在活力和创造力。

同时，指导相关行业协会和地方组织开展重点行业对标专项行动，研究建立企业提质增效的评价指标体系，通过企业自我评价和第三方评价等方式，优选一批国内外领先的同行业企业作为标杆，引导企业对照标杆查找出差距和薄弱环节。（完）

欲览全文，请点击工信部网站链接：here

(发稿 李子木；审校 沈燕/乔艳红)

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