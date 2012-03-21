海湾国家与中国达成加强贸易共识

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透迪拜3月20日电---沙特通讯社报导称，中国商务部副部长李金早和沙特阿拉伯财政部长周二举行会谈，讨论在石化和银行领域建立合资公司的可能性，这是中国进入海湾市场的努力之一。
报导称，海湾合作委员会（海合会，GCC）与中国商务部官员举行首次联合会议後，在沙特首都利雅得举行的一个会议上同意加强与中国的贸易往来。海湾合作委员会成员包括巴林、科威特、阿曼、卡塔尔、阿联酋和沙特阿拉伯。
沙特通讯社报导称，“会议同意继续推进海合会与中国的经济和贸易关系。”
中国商务部副部长李金早正在对沙特进行访问，继续探讨海湾国家和中国的贸易合作。李金早周二与沙特财政部长Ibrahim bin Abdulaziz Al-Assaf举行了会谈。
报导称，“他们讨论了两国双边关系，特别是推进两国间的联合投资，包括在银行和石化领域进行合作等。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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