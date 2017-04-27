中国商务部对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。
商务部网站周四刊登的新闻稿援引王贺军指出，目前世界经济仍在深度调整，复苏动力不足，国际贸易和投资低迷，各国应当共同反对贸易保护主义，为全球经济复苏提供持续动力。
他称，中国与海合会成员国关系友好，经贸合作日益密切。希望海合会方从中海成员国间友好关系大局出发，严格按照世贸组织的有关规定，公平公正地处理有关事宜，审慎使用贸易救济措施，中国愿与海合会一道，通过鼓励业界对话合作妥善化解贸易摩擦。
近日，海合会国际贸易反损害行为技术秘书局发布公告，对原产于中国的用于油气勘探和运输的外部半径不超过16英寸的无缝钢管产品发起反倾销调查。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。