中国商务部对海合会发起针对中国产无缝钢管反倾销调查表示担忧

路透北京4月27日 - 针对近日海湾合作委员会（海合会）对中国出口部分无缝钢管产品发起反倾销调查，中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，中国对此表示关注，中国相关产业及企业对海合会此举表示担忧。

商务部网站周四刊登的新闻稿援引王贺军指出，目前世界经济仍在深度调整，复苏动力不足，国际贸易和投资低迷，各国应当共同反对贸易保护主义，为全球经济复苏提供持续动力。

他称，中国与海合会成员国关系友好，经贸合作日益密切。希望海合会方从中海成员国间友好关系大局出发，严格按照世贸组织的有关规定，公平公正地处理有关事宜，审慎使用贸易救济措施，中国愿与海合会一道，通过鼓励业界对话合作妥善化解贸易摩擦。

近日，海合会国际贸易反损害行为技术秘书局发布公告，对原产于中国的用于油气勘探和运输的外部半径不超过16英寸的无缝钢管产品发起反倾销调查。（完）