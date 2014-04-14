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亚洲 | 2014年 4月 14日 星期一 10:41 BJT

贵阳警方侦破特大制贩枪支刀具案

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月13日 - 中央电视台周日报道称，贵阳警方侦破一起特大制造、贩卖枪支、管制刀具的案件，共收缴枪支1万5千支，管制刀具12万把。

目前15名涉案犯罪嫌疑人已被警方抓获。

央视报道称，这个团伙的制贩网络覆盖了湖南、广东、四川、贵州等27个省。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳
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