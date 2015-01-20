中国公安部部署开展枪爆物品大清查行动

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透上海1月20日 - 新华社周二报导称，公安部周一部署全国公安机关从现在起到3月底，集中开展枪爆物品大清查行动。
报导称，这次行动旨在“整治各类枪爆安全隐患”。
中国不允许私人持有枪支。根据公安部，2014年全国持枪、爆炸犯罪案件分别下降3.6%和15%。
报导援引公安部副部长黄明的话称，枪爆危险物品管理中仍有不少漏洞隐患和薄弱环节。
“特别是私存非法枪爆物品数量仍然很大，非法制造、走私枪爆物品犯罪相当活跃，网上购买、物流贩运枪爆物品活动趋于突出，涉恐涉黑涉毒涉赌犯罪与涉枪涉爆犯罪合流的特点越来越明显。”（完）
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路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。