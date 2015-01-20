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时事要闻 | 2015年 1月 20日 星期二 10:10 BJT

中国公安部部署开展枪爆物品大清查行动

路透上海1月20日 - 新华社周二报导称，公安部周一部署全国公安机关从现在起到3月底，集中开展枪爆物品大清查行动。

报导称，这次行动旨在“整治各类枪爆安全隐患”。

中国不允许私人持有枪支。根据公安部，2014年全国持枪、爆炸犯罪案件分别下降3.6%和15%。

报导援引公安部副部长黄明的话称，枪爆危险物品管理中仍有不少漏洞隐患和薄弱环节。

“特别是私存非法枪爆物品数量仍然很大，非法制造、走私枪爆物品犯罪相当活跃，网上购买、物流贩运枪爆物品活动趋于突出，涉恐涉黑涉毒涉赌犯罪与涉枪涉爆犯罪合流的特点越来越明显。”（完）

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