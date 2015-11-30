中国警方破获特大网络贩枪案 缴获枪支1180支

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透上海11月28日 - 新华社周六报道称，中国内蒙古警方日前摧毁一个特大网络贩枪集团，抓获犯罪团伙成员5人、销售代理及购枪嫌疑人13人，缴获各类枪支1,180支、枪支零部件1,300余件、子弹600万发。
据办案人员介绍，从2012年至今，该贩枪团伙向全国18个省、市、自治区售卖成品枪支2万余支，枪支配件1300万件，非法获利高达400余万元。
报道称，据呼伦贝尔市治安支队支队长吕明介绍，4月13日，呼伦贝尔市公安局治安支队在对一物流企业进行检查时，发现在运送的包裹内有一类似枪支物品。经开包检查，民警在包裹内发现枪管、手柄、枪托、弹簧等物品，经专业人员确认为枪支部件。
根据报道，一名主犯供述该团伙自2012年起，在美国租用服务器，在邵东县一住宅内架设网站从事网络贩枪活动。团伙通过互联网发布枪支及零配件广告，招揽全国代理，再通过物流快递将枪支及配件发送给各代理商。（完）
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。