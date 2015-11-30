中国警方破获特大网络贩枪案，缴获枪支1,180支

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海11月30日 - 新华社周六报导称，中国内蒙古警方日前摧毁一个特大网络贩枪集团，抓获犯罪团伙成员5人、销售代理及购枪嫌疑人13人，缴获各类枪支1,180支、枪支零部件1,300余件、子弹600万发。

据办案人员介绍，从2012年至今，该贩枪团伙向全国18个省、市、自治区售卖成品枪支2万余支，枪支配件1300万件，非法获利高达400余万元。

报导称，据呼伦贝尔市治安支队支队长吕明介绍，4月13日，呼伦贝尔市公安局治安支队在对一物流企业进行检查时，发现在运送的包裹内有一类似枪支物品。经开包检查，民警在包裹内发现枪管、手柄、枪托、弹簧等物品，经专业人员确认为枪支部件。