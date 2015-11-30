中国警方破获特大网络贩枪案，缴获枪支1,180支

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月20日
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海11月30日 - 新华社周六报导称，中国内蒙古警方日前摧毁一个特大网络贩枪集团，抓获犯罪团伙成员5人、销售代理及购枪嫌疑人13人，缴获各类枪支1,180支、枪支零部件1,300余件、子弹600万发。
据办案人员介绍，从2012年至今，该贩枪团伙向全国18个省、市、自治区售卖成品枪支2万余支，枪支配件1300万件，非法获利高达400余万元。
报导称，据呼伦贝尔市治安支队支队长吕明介绍，4月13日，呼伦贝尔市公安局治安支队在对一物流企业进行检查时，发现在运送的包裹内有一类似枪支物品。经开包检查，民警在包裹内发现枪管、手柄、枪托、弹簧等物品，经专业人员确认为枪支部件。
根据报导，一名主犯供述该团伙自2012年起，在美国租用服务器，在邵东县一住宅内架设网站从事网络贩枪活动。团伙通过互联网发布枪支及零配件广告，招揽全国代理，再通过物流快递将枪支及配件发送给各代理商。（完）
路透1月20日 - 以下为中国深圳A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:31时,1港元=0.885 77人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.71 7.79 2.42 南玻 11.18 5.97 2.11 深康佳 4.38 2.80 1.77 ST中华 11.38 4.80 2.68 ST中冠 9.67
路透1月20日 - 以下为中国上海A+B股周五收市价及比价:(本地时间15:30时,1美元=6.872 2人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.1 0.748 1.77 市北高新 18.94 1.089 2.53 大众交通 6.26 0.708 1.29 永生投资 13.12 1.545 1.24 老凤祥 40.09
路透首尔1月20日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0723GMT，外资 在韩国股市卖超485亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 1 月20日 -48.5 40.5 5.5 ^1 月19日 146.0 -282.9 128.8 1 月18日 -19.3 87.4 -72.3 1 月17日 -8.4 90.3 -83.0 1 月16日 -239.4 184.7 40.0 1 月13日 -108.4 163.5