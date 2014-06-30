北京警方将加大枪支等训练力度

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月29日 - 中国公安部副部长、北京市公安局局长傅政华周六看望慰问长安街沿线的一线执勤民警。在一处特警一分钟处置点，傅政华要求坚守岗位的特警要时刻绷紧反恐维稳这根弦，进一步加大枪支等训练力度。