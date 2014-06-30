版本:
中国
亚洲 | 2014年 6月 30日 星期一 11:31 BJT

北京警方将加大枪支等训练力度

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京6月29日 - 中国公安部副部长、北京市公安局局长傅政华周六看望慰问长安街沿线的一线执勤民警。在一处特警一分钟处置点，傅政华要求坚守岗位的特警要时刻绷紧反恐维稳这根弦，进一步加大枪支等训练力度。

新华社周日援引傅政华的话称，警方要确保“关键时刻一招制敌”。

中国警察一般不会随身携带枪支，但中国当局领导人已经警告称，中国面临的安全威胁与日俱增。

北京“10·28”暴恐袭击案发生后，北京警方已经加大了武装巡逻力度。（完）
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐