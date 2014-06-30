北京警方将加大枪支等训练力度

亚洲橡胶：东京期胶下跌，因朝鲜半岛紧张局势推动日圆走高
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京6月29日 - 中国公安部副部长、北京市公安局局长傅政华周六看望慰问长安街沿线的一线执勤民警。在一处特警一分钟处置点，傅政华要求坚守岗位的特警要时刻绷紧反恐维稳这根弦，进一步加大枪支等训练力度。
新华社周日援引傅政华的话称，警方要确保“关键时刻一招制敌”。
中国警察一般不会随身携带枪支，但中国当局领导人已经警告称，中国面临的安全威胁与日俱增。
北京“10·28”暴恐袭击案发生后，北京警方已经加大了武装巡逻力度。（完）
路透东京4月17日 - 东京指标期胶周一下跌，受累于日圆上涨。因围绕朝鲜（北韩）的地缘政治紧张局势升温，推动日圆兑美元升至五个月高点。
路透东京4月17日 - 日本时事通讯社周一引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 2,400亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/18 28 2.75% 100 2017/4/19 28 2.75% 200