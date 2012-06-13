中美联手破获跨国走私武器案

路透北京6月13日电---中国公安部称，中美执法部门联手成功破获一起特大跨国走私武器弹药案，在中国抓获犯罪嫌疑人23名，案件还涉及一名从美国走私武器的美国士兵。

中国公安部称，中美警方展开了联合调查，在中国16个省市缴获大量枪支和弹药。

上月，美国执法部门称，美国国民警卫队一名士兵和两名中国籍公民涉嫌非法贩卖枪支至中国。

中国公安部表示，案件侦破工作开始於去年8月，上海浦东国际机场海关人员查扣了一个内藏枪支和部件的快件，随後又抓获了取件的中国男子。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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