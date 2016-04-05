中央军委原副主席郭伯雄涉嫌受贿犯罪案已移送审查起诉--新华（更新版）

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
（新增军事检察机关负责人就该案答记者问）
路透北京4月5日 - 新华社周二报道，中国人民解放军军事检察院日前对中央军委原副主席郭伯雄涉嫌受贿犯罪案侦查终结，移送审查起诉。
军事检察院依法查明，郭伯雄利用职务便利，为他人职务晋升或调整提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大。郭伯雄对涉嫌受贿犯罪事实供认不讳。
军事检察机关负责人答记者问表示，现已查明，郭伯雄利用职务便利，为他人职务晋升或调整提供帮助，直接和通过家人收受贿赂，数额特别巨大，事实清楚，证据确实、充分。
该负责人称，郭伯雄涉嫌受贿犯罪案移送审查起诉后，军事检察院公诉部门将依法进行审查，向军事法院提起公诉。
对郭伯雄军籍、军衔的处理，军事司法机关和有关部门将依法依纪办理。郭伯雄家人及其他涉案人员涉嫌犯罪的，根据查明的事实证据，依法处理，绝不姑息。
去年7月，中共中央政治局会议决定给予原中央军委副主席郭伯雄开除党籍处分，对其涉嫌严重受贿犯罪问题及线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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