版本:
中国
投资资讯 | 2017年 3月 1日 星期三 10:50 BJT

郭树清周四将以银监会主席身份出席国新办新闻发布会

路透北京3月1日 - 中国国务院新闻办公室“国新发布”客户端周三发布快讯称，将于周四（3月2日）上午10时举行新闻发布会，银监会主席郭树清将介绍银行业支持供给侧结构性改革有关情况。

不过，目前银监会和山东省政府官方网站的人事信息尚未进行更新。银监会官网“银监会领导”一栏显示尚福林为银监会主席；山东省政府网站“省政府领导”一栏仍显示郭树清为山东省省长。

现年61岁的郭树清被誉为学者型官员，自2001年3月起进入金融领域，2001年3月任中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长；2003年12月当选为中央汇金投资有限责任公司董事长；2005年3月当选为中国建设银行股份有限公司董事、董事长；2011年10月中国证券监督管理委员会主席、党委书记（至2013年3月）。

之后，2013年3月任山东省委副书记，山东省代省长；2013年6月至今任山东省省长。郭树清为第十七届中央候补委员，十八届中央委员。

业内人士指出，郭树清到任银监会后的主要任务之一是主导银监会和保监会的“两会合并”。 （完）

(发稿 马蓉；审校 乔艳红)

我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 投资资讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐