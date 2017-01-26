国盛金控拟参与竞买国泰君安转让的国联安基金51%股权

路透上海1月26日 - 中国广东国盛金控集团股份有限公司(002670.SZ)周三晚公告称，全资子公司国盛证券拟以支付现金方式竞买国泰君安证券(601211.SS)挂牌出让的国联安基金51%股权，国盛证券拟以不超过18亿元人民币价格参与竞拍；国盛证券还拟转让其参股的一家基金公司股权。

国泰君安此前公告称，在上海联交所挂牌出让国联安基金51%股权，挂牌底价为10.45亿元，其中意向受让方需首先缴纳交易保证金3.135亿元，其余价款将在交易合同签订后五个工作日内一并缴纳。

国联安基金成立于2003年4月，是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司。目前国联安基金注册资本1.5亿元，是国泰君安与德国安联集团(ALVG.DE)的合资公司，分别持有51%和49%股权。

国盛金控称，国盛证券若通过本次交易取得国联安基金51%股权，将使得公司体系内第一次实现控股公募基金，进一步完善公司金融行业牌照，深入践行公司打造专业、创新、开放的互联网金控平台的发展战略。公司在稀缺业务牌照、整体业务规模、盈利水平等方面将得到有效拓展及提升，有利于增强上市公司抗风险能力。

国盛金控同时公告称，国盛证券还拟向中江信托转让江信基金30%股权，交易价格不低于6,501.79万元。

国盛金控称，公司看好基金行业发展前景，意欲取得具有一定经营历史、经营业绩记录良好、团队稳定、口碑较优的公募基金管理公司控制权。目前，国盛证券对江信基金仅拥有参股权，且江信基金当前业务结构相对单一，发展比较缓慢，不能满足公司在公募基金行业业务发展诉求。基于整合资源、优化资源配置的安排，国盛证券将所持江信基金股权全部予以转让。

国盛金控自1月中旬开始停牌，因筹划重大资产收购事项，停牌前收报30.95元。公司今日披露上述资产购买计划后，公司股票将继续停牌，继续停牌时间原则上不超过10个交易日。（完）