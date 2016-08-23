国泰君安拟挂牌转让国联安基金控股权 优化业务布局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
- 路透上海8月23日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周一晚间公告称，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让国联安基金管理公司51%股权，出让股权原因为整合公司业务资源，优化资产管理业务布局。
国联安基金是国泰君安证券与德国安联集团(ALVG.DE)的合资公司，分别持有51%和49%股权，去年实现净利2.41亿元人民币。
据国泰君安中报，截止6月底，国联安基金公司共管理31只公募基金，管理规模为352.03亿元，计入专户业务后总管理规模为541亿元。而6月底国泰君安证券自身的资产管理业务规模达6,492.95亿元，其中主动管理资产规模达2,286.62亿元，行业排名第三。
有市场人士分析，此次国泰君安转让国联安基金控股权，或为自身申请公募证券投资基金业务资格铺路。
根据中国证监会2013年颁布的相关规定，证券公司要申请开展公募基金管理业务，需满足的条件包括资产管理规模不低于200亿元、最近12个月各项风险控制指标持续符合规定标准、最近三年管理的证券类产品业绩良好等。目前国内已有12家券商获得公募基金管理业务资格。
国泰君安同日公布的中报显示，上半年实现营收137.07亿元，同比下降38.54%；净利50.2亿元，同比下降47.91%；每股收益0.62元。根据证券业协会统计，该公司营收和净利均列国内券商行业第二位。
国泰君安周一收报18.58元，过去一个月累计上涨2.8%。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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