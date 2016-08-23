国泰君安拟挂牌转让国联安基金控股权 优化业务布局

- 路透上海8月23日 - 中国大型券商--国泰君安证券(601211.SS)周一晚间公告称，拟通过上海联合产权交易所公开挂牌方式转让国联安基金管理公司51%股权，出让股权原因为整合公司业务资源，优化资产管理业务布局。

国联安基金是国泰君安证券与德国安联集团(ALVG.DE)的合资公司，分别持有51%和49%股权，去年实现净利2.41亿元人民币。

据国泰君安中报，截止6月底，国联安基金公司共管理31只公募基金，管理规模为352.03亿元，计入专户业务后总管理规模为541亿元。而6月底国泰君安证券自身的资产管理业务规模达6,492.95亿元，其中主动管理资产规模达2,286.62亿元，行业排名第三。

有市场人士分析，此次国泰君安转让国联安基金控股权，或为自身申请公募证券投资基金业务资格铺路。

根据中国证监会2013年颁布的相关规定，证券公司要申请开展公募基金管理业务，需满足的条件包括资产管理规模不低于200亿元、最近12个月各项风险控制指标持续符合规定标准、最近三年管理的证券类产品业绩良好等。目前国内已有12家券商获得公募基金管理业务资格。

国泰君安同日公布的中报显示，上半年实现营收137.07亿元，同比下降38.54%；净利50.2亿元，同比下降47.91%；每股收益0.62元。根据证券业协会统计，该公司营收和净利均列国内券商行业第二位。

国泰君安周一收报18.58元，过去一个月累计上涨2.8%。（完）