（修正）专访：中国长城汽车料明年销量恢复增长--总裁

（修正：调整标题，因此稿非路透精英汇内容）

作者 林琦

路透上海10月27日 - 在经历今年的换档期后，中国最大的运动型多功能车（SUV）企业--长城汽车(601633.SS)(2333.HK)公司总裁王凤英预计，明年公司销量将恢复成长，因多款新车将开始上市销售。

她在出席定位中国峰会间隙接受路透专访时表示，尽管公司已决定在俄罗斯建设第一个全流程整车厂，但因汇率及税收问题，近阶段海外市场销售动荡较大，未来公司在海外投资建厂和销售都会较为谨慎，俄罗斯、巴西等新兴经济体仍是公司主要海外市场。

“明年我们有几款新车出来，（销量）比今年应该有增长。”不过她坦承，目前还不便对明年销售目标做预估，一般公司会在每年11月来制定明年的销量计划。

据她介绍，明年初大中型SUV新车H9将上市销售，今年因零部件问题而延迟上市的豪华款SUV--H8亦将于明年上市，新车H7将于下半年上市。而今年中刚推出的H2明年将全年发力销售。

目前长城汽车受制于产能约束，部分热销车型，例如H2尚不能完全满足需求，公司亦在进行生产线的战略调整。这种调整动作，客观上令长城汽车今年销量受到一定影响。

1-9月长城汽车共销售汽车50.85万辆，同比下降8.4%。而前几年长城汽车均保持高速增长，去年公司销售整车77.06万辆，增长24%，2012年增速为28%。

对于今年四季度的销售形势，她指出，部分工厂的产能正在调整，而生产线调整的快慢将会一定程度上影响到公司这一季的销量。

“调整快的话，后一季度就会有大的变化，只要赶一个月，数字就完全就不一样了。”她表示，若乐观估计，今年公司销量会与去年大致持平。

长城汽车上周五公布三季报，前三季公司实现净利同比下降9.49%；其中第三季公司实现净利16.31亿元，同比下降21.8%。该业绩令长城汽车的A股和H股当天大跌逾5%，其中A股当天暴挫6.68%。

不少分析师指出，三季度净利大幅下降，主要是因为公司近期新车密集上市，导致资产折旧及新车研发费用明显增加。不过相当多分析师认为，公司高端化转型已初见成效，业绩即将出现拐点，明年业绩值得看好。

长城汽车周一逆势出现反弹，A股当日收升1.99%，H股亦小涨0.49%。

**海外市场谨慎前行**

尽管长城汽车早在16年前就开始了海外市场的拓展，但近年来因一些国家的关税壁垒、人民币升值及目标市场国汇率的大幅波动，使得长城汽车海外销售压力不小。

“谁也没想到，去年一年汇率上升那么快...人民币继续调，我们出口更有压力。”她说，俄罗斯投资设厂是为了中长期战略考虑，既使当地市场短期有动荡，长城汽车亦会继续投入建设。

长城汽车今年5月宣布在其最大海外市场--俄罗斯建设全流程整车生产基地的合约，产能规划为年产15万台，预计总投资约为180亿卢布(折合人民币约为32亿元)。此前公司在巴西、俄罗斯、马来西亚等12个国家建厂，但均为CKD（全散件进口组装）工厂。

她介绍称，目前其他海外市场是否要建设整车生产基地，公司尚在研究论证中。

目前俄罗斯、智利和南非等国家是长城汽车的主要出口市场。不过公司海外营收占比自2012年起逐年下降，2013年长城汽车的海外营收占比仅为8.43%。

本土市场仍是长城汽车的重中之重，不过近年来，大众(VOWG_p.DE)、福特(F.N)、PSA雪铁龙标致(PEUP.PA)等全球汽车大厂的中国合资企业均纷纷推出SUV车型，中国SUV市场的竞争越来越激烈。

王凤英表示，“未来竞争肯定会加剧，竞争对每家企业都有影响，但制定了战略，就要去坚持。我觉得是有影响，但不会那么大。”

国泰君安最新报告认为，目前大家对SUV行业未来竞争程度有些担忧过度。SUV行业的高毛利率仍将持续,长城汽车通过超过对手的新产品更新速度可以抢占更多市场。公司采用相对轻资产运营的战略,更多的采用外部战略协同(研发、采购),可以最快速度推出新产品和包括新能源汽车技术在内的新技术。（完）

(审校 杨淑祯)

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