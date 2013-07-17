下半年中国精炼铜消费或继续增长

路透香港7月17日 - 中国精炼铜消费量继2013年上半年增长超过5%之后，下半年可能还会增长，因预计中国政府会为助力经济成长而支持电力行业，提振铜消费量。

行业消息人士表示，这样的增长可能帮助重振中国的铜进口，从而支撑国际铜价。

铜生产商和下游消费方预计，中国当局会通过鼓励包括电力行业在内的基础设施投资，在下半年支撑经济成长，而不是依靠刺激措施。电力行业约占中国半数铜消费量。

安泰科(Antaike)首席铜分析师杨长华表示，上半年精炼铜消费较上年同期增长5.9%至392万吨，且下半年可能增长至418万吨。

这意味下半年铜消费将会较上年同期增长5%，比上半年高出6.6%。

他表示，一旦出现政府支持的迹象，以精炼铜作为原料的锻造商就会开始增加库存，他并称，过去六个月来，库存一直被有意维持在低水平。

一名制造厂采购经理表示，许多锻造商现在增加铜库存的意向要高于上半年。该制造厂使用铜条来生产电子产品。

“下半年铜需求有可能比许多人的预期更好。市场上并没有很多铜，过去几个月库存也在减少，”这名经理表示。他因未获授权向媒体发表而要求匿名。

行业消息人士表示，过去一季国内库存减少和废铜紧缺，意味着内需增加将推高进口。中国铜生产的原料中有30%来源于废铜。

这名制造厂经理表示，锻造商第二季就已经增加了精炼铜的购买量来取代废铜，废铜紧缺会进一步增加对下半年精炼铜的需求。

三名不同金属生产厂家的高层表示，废铜紧缺意味着中国今年的精炼铜产量可能无法超过2012年的560万吨。

其中一名高层表示，8月、9月及10月的月进口量应会强劲，因为消费高峰季从9月开始一直到11月。

2013年前五个月，中国精炼铜进口降至109万吨，较上年同期下降了33%。6月数据将在下周公布。

交易商表示，上海保税仓库中的铜库存从1月底的约100万吨减少至40万吨左右。上海期交所监控的库存上周降至16.8376万吨，较3月末时的年内高位减少三分之一。(完)

(编译 田建华/梁睿雪; 审校 蔡美珍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。