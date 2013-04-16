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时事要闻 | 2013年 4月 16日 星期二 11:35 BJT

中国H7N9禽流感病例增至63例 死亡14人

路透北京4月16日 - 新华社周二报导称，4月14日18时至15日18时，全国新增感染H7N9禽流感确诊病例3例，分布在安徽、浙江、江苏三省，总确诊病例增至63例，死亡14人。

以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 24 9

江苏 17* 2*

浙江 16* 2

安徽 3* 1

北京 1 0

河南 2 0

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总计 63 14

注:*为数据有更新.

新华社报导称，报告的确诊病例间未发现流行病学联系。病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚未发现人传人。

中国国家卫生计生委表示，将与世界卫生组织共同组织“人感染Ｈ7Ｎ9禽流感防控联合考察组”，对疫情开展为期一周的联合评估，分析和研判疫情和防控工作，为下一步防控措施提供建议。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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