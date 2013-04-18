中国H7N9禽流感确诊病例增至82例 死亡17人

勒庞和马克龙料在法国第一轮选举中均赢得24%的选票--民调
路透3月31日 - Opinionway的民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将在法国总统第一轮选举中赢得24%的选票，下降一个百分点；马克龙料赢得24%的选票，下降一个百分点；菲永料赢得19%的选票，下降一个百分点。
路透上海4月18日 - 中国新型禽流感确诊案例数量仍在上升。新华社最新报导称，截至周三下午5点，全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例五例，其中上海一例、浙江四例，禽流感确诊病例总数增至82例。
其中死亡17人，较上日新增一例。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。
以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 31* 11
江苏 20 3*
浙江 25* 2
安徽 3 1
北京 1 0
河南 2 0
---- ---- ---- ---- ----
总计 82 17
注：*代表有更新。
报导并援引专家认为，人感染H7N9禽流感病毒为禽源性，人感染H7N9禽流感病毒来源于被感染的禽或其污染的环境，接触被感染的禽或暴露于活禽市场是人感染的重要危险因素。
不过世界卫生组织(WHO)周三表示，中国确诊H7N9禽流感的病例当中，有一些患者未曾与禽类有过接触，使得禽流感病毒越发神秘。
虽然目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据，但专家指出，“在传染源未得到有效控制之前，病例数仍有可能继续增加。”
尽管目前家禽并没有发生H7N9禽流感疫情，但国内家禽业仍然受到重大冲击。据中国畜牧业协会初步测算，截至15日，肉鸡鸡苗直接损失超过37亿元人民币，活鸡及鸡肉产品销售损失超过130亿元。(完)
(发稿 丁淑琴; 审校 张喜良)
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