中国H7N9禽流感确诊病例新增五例至33例--中广网

路透北京4月10日 - 中国广播网周三报导称，中国新增五例已确诊人感染H7N9禽流感病例至33例，其中九人死亡。在新增确诊病例中，包括上海两例，浙江一例和江苏两例。

刊登在中广网网站的报导称，截至4月10日17时，上海市新确诊2例人感染H7N9禽流感病例。患者为76岁的马某和81岁的金某，目前上海市确诊病例共15例，1例患儿今日已出院。

截至4月10日12时，浙江省新增1例人感染H7N9禽流感病例。患者为65岁的胡某目前患者病情尚稳定。江苏省亦新确诊2例人感染H7N9禽流感病例，患者为79岁的陈某和74岁的徐某，均为无锡人。

以下为中国今年已确诊的禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 15* 5

江苏 10* 1

浙江 6* 2

安徽 2 1*

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总计 33 9

注:*为数据有更新.

中国国家卫生和计划生育委员会与世界卫生组织周一在北京召开新闻发布会称，目前H7N9禽流感病例处于散发状态，未发现人传人的证据。当前由于对此疾病病原学特点和流行特征的认识有限，疫情工作中仍然存在一些不确定因素。

国家卫生和计生委人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年并表示，从病原体到生产出疫苗的时间周期来说最短是6-8个月，现在正在启动疫苗的制备工作，过程非常复杂，现在启动的疫苗研究是基础性的研究。（完）

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(发稿 李文科; 审校 林高丽)

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