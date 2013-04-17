中国新型禽流感确诊新增14例 专家称病例数可能继续增加

路透北京4月17日 - 中国新型禽流感确诊案例继续增加。新华网最新报导称，截至周二晚间8点全国新增人感染H7N9禽流感确诊病例14例，其中上海6例、浙江5例、江苏3例。专家预计病例数仍有可能继续增加。

目前中国全国共报告人感染H7N9禽流感确诊病例77例，其中死亡16人。而确诊病例主要集中在上海、江苏和浙江三地。

新华报导称，国家卫生和计划生育委员会组织联防联控工作机制专家组于周二上午对近期疫情形势进行了风险评估。专家认为，人感染H7N9禽流感病毒为禽源性，人感染H7N9禽流感病毒来源于被感染的禽或其污染的环境，接触被感染的禽或暴露于活禽市场是人感染的重要危险因素。

虽然目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据，但专家指出，“在传染源未得到有效控制之前，病例数仍有可能继续增加。”

新华社报导指出，尽管目前家禽并没有发生H7N9禽流感疫情，但国内家禽业仍然受到重大冲击。据中国畜牧业协会初步测算，截至15日，肉鸡鸡苗直接损失超过37亿元人民币，活鸡及鸡肉产品销售损失超过130亿元。

新华网并报导称，北京首例H7N9禽流感患者姚某预计将在周三（17日）下午3点左右出院回家，称其经过6天住院治疗，目前体温正常，双肺呼吸音清晰，符合出院标准。

另外北京市曾主动筛查监测发现1例人感染H7N9禽流感病毒携带者，现在北京地坛医院接收医学观察。地坛医院感染科主任陈志海说，该名病毒携带者连续两次核酸检测阴性，状态比较稳定，也将很快结束医学观察。

以下为中国今年目前为止已确诊的禽流感病例分布情况:

总病例 其中死亡数

上海 30 11

江苏 20 2

浙江 21 2

安徽 3 1

北京 1 0

河南 2 0

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总计 77 16(完)

(发稿 乔艳红; 审校 杨淑祯)

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