《明报》：H7N9蔓延再夺两命 信息准确可免走弯路

(4月5日社评)

随着内地确诊更多H7N9禽流感个案，病毒与疫情状况更为人所知，从已知情况，疫情爆发之初的一些疑虑，可以稍为纾缓，再一次证明面对传染疫症，只要保持高透明度，提供足够正确信息，有助稳定人心。内地让本港专家到上海了解H7N9禽流感最新情况，将有助应对疫情，特别是对本港掌握情况及早准备有积极作用，所以，内地今次对本港的“开放”，值得肯定。

专家发现禽鸟即使带有H7N9病毒，未必发病，不易察觉。由于H7N9病毒未造成大量鸡鸭鹅等家禽死亡，故不能以灭杀家禽的手段消灭源头，因此，今次疫情将较难控制。H7N9病毒在禽鸟的隐蔽性，对防疫工作是一个挑战，政府要适当应对，市民对表面健康的禽鸟，要加倍小心谨慎。

本港的专家小组成员袁国勇，到上海近距离了解H7N9病毒和疫情，相信对破解H7N9的“密码”会起到积极作用。另外，本港专家小组得以尽快掌握H7N9的相关情况，对本港制订抗疫策略，做好准备，有明显帮助。所以，上海与本港今次互动，有助共同应对H7N9疫情，做法值得肯定。

今次H7N9疫情，有一点值得反思。10年前，SARS在内地和香港肆虐，导致大批患者死亡、经济蒙受巨大损失，10年后，H7N9禽流感首次在内地确诊发现，为何各类型禽流感与内地结下不解之缘？改革开放30多年以来，粗放型的经济发展，虽云取得巨大成就，但是生态被严重破坏，神州大地是否宜居之地，已经是许多人的疑问。禽流感“选择”在内地落户，是偶然抑或必然？是应对疫情之余，摆在全体国人面前的问题，值得深思。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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