中国H7N9禽流感确诊病例增至87例 其中死亡17人

美国导弹袭击令叙利亚空军基地遭到严重破坏--俄新社
路透莫斯科4月7日 - 俄新社周五引述叙利亚Shayrat空军基地一位工作人员的报道称，美国巡航导弹的打击对该基地造成“严重”破坏。
路透北京4月19日 - 中国国家卫生和计划生育委员会称，截至周四17时，全国报告新增人感染H7N9禽流感确诊病例五例，禽流感确诊病例总数增至87例。其中浙江省两例，上海、江苏省和河南省各一例。
刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡17人，六人已治愈出院。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。
卫计委并表示，目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
以下为中国今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 32* 11
江苏 21* 3
浙江 27* 2
安徽 3 1
北京 1 0
河南 3* 0
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总计 87* 17
注：*代表有更新。(完)
(发稿 李航; 审校 李文科/张喜良)
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