中国H7N9禽流感确诊病例增至87例 其中死亡17人

路透北京4月19日 - 中国国家卫生和计划生育委员会称，截至周四17时，全国报告新增人感染H7N9禽流感确诊病例五例，禽流感确诊病例总数增至87例。其中浙江省两例，上海、江苏省和河南省各一例。

刊登在国家卫计委网站的公告称，在全国报告的确诊病例中，死亡17人，六人已治愈出院。确诊病例依旧主要集中在上海、江苏和浙江三地。