中国大陆H7N9禽流感死亡病例升至31人

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透北京5月7日 - 新华社援引国家卫生计生委6日通报，1日16时至6日16时，全国内地报告新增人感染H7N9禽流感病例两例，均来自福建。
通报称，目前病例处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
以下为中国内地今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 33 13
江苏 27 8*
浙江 46 7*
安徽 4 2*
北京 1 0
河南 4 0
山东 2* 0
湖南 2 0
福建 5* 0
江西 5 1*
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总计 129* 31*
注：*代表有更新。(完)
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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