中国新增人感染H7N9禽流感死亡病例

G7外长盼说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透北京4月29日 - 中国上海一名男子周一死于禽流感，这是最新一例人感染H7N9禽流感病毒死亡病例。自从3月以来，H7N9禽流感累计致死病例24例。
新华社援引上海卫生当局的报道称，89岁的陈某在确诊12天后经全力抢救无效，于29日上午死亡。
H7N9禽流感确诊病例已经远远超百，最近进一步扩散到包括福建和湖南在内的更多省份。
上周，一名台湾男子成为中国大陆之外首个感染H7N9禽流感病毒的病例。他在中国大陆旅行期间染病。
世界卫生组织称这种病毒是“最致命的（禽流感）病毒之一”，并表示较2003年以来导致数百人丧生的H5N1流感病毒更易于传播给人。
中国科学家已经证实，H7N9是从鸡传染给人的，但是官方表示目前尚无人际间传播的迹象。(完)
编译：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。