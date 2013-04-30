中国新增人感染H7N9禽流感死亡病例

路透北京4月29日 - 中国上海一名男子周一死于禽流感，这是最新一例人感染H7N9禽流感病毒死亡病例。自从3月以来，H7N9禽流感累计致死病例24例。

新华社援引上海卫生当局的报道称，89岁的陈某在确诊12天后经全力抢救无效，于29日上午死亡。

H7N9禽流感确诊病例已经远远超百，最近进一步扩散到包括福建和湖南在内的更多省份。

上周，一名台湾男子成为中国大陆之外首个感染H7N9禽流感病毒的病例。他在中国大陆旅行期间染病。

世界卫生组织称这种病毒是“最致命的（禽流感）病毒之一”，并表示较2003年以来导致数百人丧生的H5N1流感病毒更易于传播给人。

中国科学家已经证实，H7N9是从鸡传染给人的，但是官方表示目前尚无人际间传播的迹象。(完)

编译：王凤昌

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