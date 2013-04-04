中国确诊9例人感染H7N9禽流感病例 3人死亡

路透北京/伦敦4月3日 - 中国国有媒体周三报道称，中国新增2例人感染H7N9禽流感病例，其中一位患者已死亡。至此，中国已确诊9例人感染H7N9禽流感病例。

据浙江省卫生厅通报，患者洪某，男，38岁，杭州建德人，厨师，在江苏太仓工作。于3月7日左右发病，27日上午死亡。4月1日下午，浙江省疾控中心报告患者标本的检测结果为H7N9禽流感病毒核酸阳性。另一名患者杨某，男，67岁，杭州市人，退休在家。新华社报道称，未发现新增的两例病人之间有何种联系。

世界卫生组织(WHO)称，正在“密切关注此事进展”，并同中国当局保持联系。WHO并表示，目前没有人类之间传播的证据，但存在病源来自何处以及是如何传染给人类的问题。

目前没有针对H7N9禽流感的疫苗，但根据WHO中国合作中心的初步实验结果，该病毒对抗病毒药物达菲和瑞乐砂(Relenza)敏感。这两种药物分别由瑞士制药商罗氏ROG.VX和英国葛兰素史克(GlaxoSmithKline)(GSK.L)所销售。(完)

(编译 侯向明; 审校 张涛)

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