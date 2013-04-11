博客：中国处理H7N9疫情获赞誉 但民众质疑难消除

记者 Michael Martina/Kate Kelland

中国政府对此次H7N9禽流感疫情的处理获得了国际科学家的赞誉，但过去曾掩盖公共卫生事件真相的历史则意味着，要赢得公众的信任仍然困难。

国际机构表示，不必对H7N9禽流感病毒感到恐慌，但中国民众对过去公共卫生丑闻的记忆，仍在影响政府处理类似问题时的公信力。

这些疑虑加深了民众对华东地区疫情的担忧，也让政府的反应和禽流感病毒本身一样，成为民众密切关注的目标。

一名微博用户写道：“人们基本上担心的不是禽流感，而是担心对疫情的掩盖和透明度的缺乏。”

这种顾虑源自中国政府过去缺乏透明度的做法，包括2002-2003年的SARS疫情。当时全球大约有8,000人感染SARS病毒，死亡率为十分之一。

这种担心还与1990年代的HIV/艾滋病丑闻有关。当时数以千计的村民通过献血站献血感染艾滋病病毒，而官方曾试图遏制消息传播。

但上述两起丑闻都发生在微博出现前。而现在尽管网络审查严密，微博常能激起公众对健康和食品安全问题的关注。

清华大学公民社会研究专家贾西津表示，信息掩盖难，也是中国政府提高对H7N9禽流感疫情信息透明度的原因之一。

她认为，掩盖信息基本不太可能，如果掩盖，只会引发更多批评。

即便如此，中国网民和媒体还在质疑政府为何在H7N9禽流感病例出现数周后才发布消息，特别是有两名病患2月就已患病。

卫生官员表示，政府需要时间确认病毒。中国高层官员也清醒地看到了民众在此间的不信任感，国务院副总理刘延东周一表示，围绕H7N9禽流感疫情防控信息要公开透明。

根据谷歌的追踪工具，中国民众对关键词“禽流感”的网络搜索数量创纪录，这反映出民众对此次疫情的担忧。目前对这一关键词的搜索量远高于过去九年的任何时刻。

这一统计结果计入了中国互联网使用量增加的因素。虽然多数中国人使用百度搜索，但该关键词在谷歌搜索中的数量也相当可观。

互联网的触手可及让很多中国人不再克制言语。贾西津表示，政府对信息的严密控制导致信息不透明，容易引发民怨沸腾、流言滋生。网上甚至有人说该病毒是美国发动攻击的结果。

尽管批评人士利用社交媒体发表各种看法，但流感科学家和国际公共卫生专家则赞扬了中国政府迄今对此次疫情的处理。