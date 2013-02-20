中国军方称美国网络攻击指责没有事实根据

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透北京2月20日 - 中国国防部周三称，美国曼迪昂特（Mandiant）网络公司关于中国军方从事网络攻击的说法没有事实根据。
美国白宫周二称，奥巴马政府已多次向中国政府最高层官员表达对网络盗窃的担忧，其中包括中国军方官员。
曼迪昂特公司称，位于上海的中国人民解放军61398部队很可能是一系列黑客攻击的幕后黑手。该公司认为，该部队对很多行业发动过“持续的”攻击。
中国国防部对这一指责予以否认，并进一步发表声明批驳曼迪昂特的说法缺乏可靠依据。
“首先，该报告仅凭IP地址的通联关系就得出攻击源来自中国的结论缺乏技术依据，众所周知，通过盗用IP地址进行黑客攻击几乎每天都在发生，”国防部在声明中称。
“其次，在国际上关于‘网络攻击’尚未有明确一致的定义，该报告仅凭日常收集的一些网上行为就主观推断出网络间谍行动，是缺乏法律依据的。”
声明指出，网络攻击具有跨国性、匿名性和欺骗性的特点，攻击源具有很大的不确定性。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。