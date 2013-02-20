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时事要闻 | 2013年 2月 20日 星期三 15:50 BJT

中国军方称美国网络攻击指责没有事实根据

路透北京2月20日 - 中国国防部周三称，美国曼迪昂特（Mandiant）网络公司关于中国军方从事网络攻击的说法没有事实根据。

美国白宫周二称，奥巴马政府已多次向中国政府最高层官员表达对网络盗窃的担忧，其中包括中国军方官员。

曼迪昂特公司称，位于上海的中国人民解放军61398部队很可能是一系列黑客攻击的幕后黑手。该公司认为，该部队对很多行业发动过“持续的”攻击。

中国国防部对这一指责予以否认，并进一步发表声明批驳曼迪昂特的说法缺乏可靠依据。

“首先，该报告仅凭IP地址的通联关系就得出攻击源来自中国的结论缺乏技术依据，众所周知，通过盗用IP地址进行黑客攻击几乎每天都在发生，”国防部在声明中称。

“其次，在国际上关于‘网络攻击’尚未有明确一致的定义，该报告仅凭日常收集的一些网上行为就主观推断出网络间谍行动，是缺乏法律依据的。”

声明指出，网络攻击具有跨国性、匿名性和欺骗性的特点，攻击源具有很大的不确定性。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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