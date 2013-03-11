中国称境外网络攻击逾半数来自美国

英国首相暗示英退实施阶段英欧公民仍可自由移动--BBC
路透伦敦4月5日 - 英国广播公司(BBC)周三报导称，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已暗示，英国退欧的实施阶段，公民仍可在英国与欧盟之间自由移动不受限制。
路透北京3月10日 - 新华社周日称，2013年前两个月里，中国遭受的境外网络攻击逾半数来自美国。
数月来，中美两国一直在黑客攻击问题上进行口水战，指责对方攻击敏感的政府网站。中国一直将美国列为最大的黑客攻击来源国。
报道称，中国国家互联网应急中心（CNCERT）的数据显示，中国遭受境外网络攻击的情况日趋严重。
2013年前两个月里，位于美国的2194台控制服务器控制了中国境内128.7万台主机，无论是按照控制服务器数量还是按照控制中国主机数量排名，美国都名列第一。
“大量事实证明，中国多年来一直是网络攻击的主要受害国之一，”中国国家互联网信息办负责人在接受新华社采访时指出。
2月，中国国防部称，包括国防部网站在内的两个中国大型军事网站去年每个月遭到的黑客攻击次数约14.4万次，其中近三分之二来自美国。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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