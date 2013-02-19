美国电脑安全公司称中国军方操纵黑客攻击

路透北京2月19日 - 美国电脑安全公司Mandiant称，中国军方一支秘密部队是一系列黑客攻击的幕后黑手，而中国政府则表示并未参与此类活动。

报告称，位于上海的中国人民解放军61398部队在幕后操纵黑客攻击的嫌疑最大。Mandiant认为，该部队对很多行业发动过“持续的”攻击。

“61398部队的工作性质在中国看来是国家机密，但是我们认为该部队参与有危害的‘电脑网络行动’，”Mandiant在周一于美国公布的报告中写道。

“是时候认识到威胁来自中国了，我们希望作出自己的努力，让安全专家们武装起来并做好准备，以有效对抗该威胁。”

中国国防部周二未对该报告作出回应。

报告称，61398部队位于上海浦东区，人员可能有数千，他们精通英语与电脑编程和网络。

报告指出，最早可能从2006年开始，该部队从至少141个组织窃取了数百TB数据，这些组织分布于很多行业。

报告还称，多数被攻击对象位于美国，少数位于加拿大和英国。涉及的信息包括并购细节以及高级员工的邮件等。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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