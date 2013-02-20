美称已向中国高层表达网络盗窃担忧

苏格兰议会支持举行新独立公投 英国政府立即表态拒绝讨论
路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿2月19日 - 美国白宫周二表示，奥巴马政府已多次向中国政府最高层官员表达对网络盗窃的担忧，其中包括中国军方官员。
此前，美国一家计算机安全公司在一份报告中称，中国一秘密军事机构据信是一连串黑客袭击的幕后支持者。中国政府对此说法予以强烈否认。
白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示：“我可以告诉你们，我们已多次向包括军方官员在内的中国高层官员表达对网络盗窃的担忧，我们将继续这么做。”但卡尼拒绝就上述报告内容置评。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透爱丁堡/伦敦3月28日 - 苏格兰议会周二通过投票表决，支持寻求在2018年或2019年举行新的独立公投。但英国政府立即拒绝了该提案。
路透华盛顿3月28日 - 美国总统特朗普周二向多位参议员表示，他预计国会议员将能够就医保议案达成协议。 “我毫不怀疑此事将很快发生，”特朗普在白宫举行的参议员及配偶招待会上说。 “我认为这将发生，因为我们一直在承诺--不管是民主党还是共和党--我们都一直在向美国人民承诺这点，”他说。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透伦敦3月28日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将正式提交退欧文件，英国将开始迈向未知的未来，同时启动耗时多年、前景不明、并将考验欧盟耐性的协商谈判。