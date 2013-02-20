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亚洲 | 2013年 2月 20日 星期三 09:43 BJT

美称已向中国高层表达网络盗窃担忧

(本文由路透中文网编译并提供)

路透华盛顿2月19日 - 美国白宫周二表示，奥巴马政府已多次向中国政府最高层官员表达对网络盗窃的担忧，其中包括中国军方官员。

此前，美国一家计算机安全公司在一份报告中称，中国一秘密军事机构据信是一连串黑客袭击的幕后支持者。中国政府对此说法予以强烈否认。

白宫发言人卡尼(Jay Carney)对记者表示：“我可以告诉你们，我们已多次向包括军方官员在内的中国高层官员表达对网络盗窃的担忧，我们将继续这么做。”但卡尼拒绝就上述报告内容置评。（完）

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