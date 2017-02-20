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国际财经 | 2017年 2月 20日 星期一 08:15 BJT

海航集团已持有德银超3%股权 未来可能进一步增持

路透法兰克福2月17日 - 中国航空企业海航集团(0521.HK)已持有德意志银行(DBKGn.DE)略超过3%的股份，并在周五表示可能进一步增持。

“我们对德意志银行的管理层有充分的信心，并将密切关注德银未来采取的行动，在恰当的时候作为股东给予支持，”海航一名发言人称。

他说，海航集团的计划持股比例将不超过10%。

海航集团持有德银3.04%的股份，以当前股价计算约合7.5亿欧元(7.99亿美元)，为仅次于卡塔尔和贝莱德(BlackRock)(BLK.N)的德银第三大股东。卡塔尔通过两家主权财富基金持股近10%，而贝莱德持有6.1%的股份。

德银称，原则上欢迎任何长期投资者。(完)

(编译 徐文焰；审校 王丽鑫)

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