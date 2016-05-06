中国海航集团计划10亿美元收购新加坡CWT控股权--消息

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透新加坡5月6日 - 两名消息人士表示，中国海航集团正在就以大约10亿美元收购新加坡上市物流公司CWT Ltd (CWTD.SI)的控股权进行磋商。
其中一位消息人士周五表示，交易最早可能下周宣布。
路透去年8月引述消息人士报导，CWT的控股股东有出售意向，吸引了一些主要私募股权公司的兴趣。
汤森路透数据显示，CWT内部人士，包括董事长及其家人，持有公司65%的股权。CWT股价周五上涨7%。
CWT没有立即回复路透的提问。
海航集团没有立即回复置评请求。
一些中国企业大举展开海外并购，以回避国内增长放缓问题，海航集团便是其中之一。去年中国的海外并购交易总额首次超过1,000亿美元。
华尔街日报稍早报导了海航集团洽商收购CWT控股股权的消息。(完)
(编译 李春喜/王颖；审校 张荻/杜明霞)
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