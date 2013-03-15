海南航空今年计划引进飞机29架 其中波音787五架

路透上海3月15日 - 中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司(600221.SS)(900945.SS)周五公告称，今年计划引进飞机29架，其中包括今年以来屡屡发生故障的波音(BA.N)旗下梦幻客机B-787系列五架.

公告显示，今年计划引进的29架飞机还包括B737-800飞机20架，B737-700飞机两架及空中客车A300-300飞机两架。

今年以来B-787系列飞机发生多起故障，其中两起涉及航电系统的锂电池起火。美国联邦航空管理局(FAA)近日批准波音开始测试为787梦幻客机重新设计的电池，该客机离恢复正常运营更进一步。

海航去年共引进飞机15架，退租6架。截止去年底，海南航空拥有运营飞机117架，其中100架来自波音公司，主力机型为B737系列飞机。

据同日公布的公司年报，海南航空去年完成主营收入288.7亿元人民币，同比增长9.87%；净利19.28亿元，同比下降26.74%；每股收益0.40元。公司拟每10股转增10股并派现金红利1元。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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