中国官员表示不会允许在海南开赌场

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透香港3月7日 - 中国高官本周表示，不会允许在海南开设赌场。此前外界盛传中国可能在海南放开博彩业。
对于押注投资海南财源滚滚的国内外开发商而言，此类表态可能会打压他们的投资兴趣。
海南省委书记罗保铭以及三亚市长王勇周四回答记者提问时表示，不会允许在海南开设赌场。
除澳门以外，赌场在中国是非法的。去年，路透关于三亚一家博彩吧的报道引起公众关注，后来地方政府关闭了这家博彩吧。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。