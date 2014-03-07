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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 17:28 BJT

中国官员表示不会允许在海南开赌场

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港3月7日 - 中国高官本周表示，不会允许在海南开设赌场。此前外界盛传中国可能在海南放开博彩业。

对于押注投资海南财源滚滚的国内外开发商而言，此类表态可能会打压他们的投资兴趣。

海南省委书记罗保铭以及三亚市长王勇周四回答记者提问时表示，不会允许在海南开设赌场。

除澳门以外，赌场在中国是非法的。去年，路透关于三亚一家博彩吧的报道引起公众关注，后来地方政府关闭了这家博彩吧。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳
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