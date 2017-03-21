中国海诚称母公司中国轻工集团拟并入保利集团 早盘涨停

路透上海3月21日 - 中国中央企业之间的重组近期接二连三。中国海诚工程科技股份有限公司(002116.SZ)周二早晨公告称，其控股股东中国轻工集团将并入另一家央企保利集团。中国海诚周二以涨停板开市，早盘一直封住涨停。

公告指出，中轻集团与保利集团周一已签署重组框架协议，中轻集团的整体产权将无偿划转进入保利集团。相关重组细节尚未确定，且需获得国务院国资委及相关监管机构批准。

上述重组事宜目前不涉及中国海诚的重大资产重组事项，亦不会对上市公司的正常生产经营活动构成重大影响。中轻集团作为中国海诚的控股股东目前不会发生变化，但实际控制人可能变为保利集团，国务院国资委作为最终实际控制人不会变化。

据国资委网站，目前央企数量为102家。不过中核科技(000777.SZ)、中国核电(601985.SS)和中国核建(601611.SS)周日晚先后公告称，控股股东中国核工业集团与中国核工业建设集团这两家央企正在筹划战略重组事宜。

中国海诚周二早盘一直封住涨停位15.61元，涨1.42元。（完）