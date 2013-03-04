手机商推奢华珠宝手机 瞄准中国富裕人群

路透香港3月1日(记者 Lee Chyen Yee) - 幻想拥有一款蓝宝石水晶屏幕的智能手机或是一个镶有宝石的智能手机？

Vertu等公司针对富裕客户推出奢华时尚手机，满足富裕消费者希望在众多普通手机用户中脱颖而出的意愿。

Vertu周五在香港发布Ti手机。据媒体报道，Vertu手机深受麦当娜、贝克汉姆等名流的欢迎。

Vertu Ti的机身采用钛金属，运行安卓操作系统，键盘以红宝石为基材，售价高达16.7万港币(2.14万美元)。

IDC驻新加坡分析师Teck Zhung Wong表示：“这不是在卖手机，这是在出售Vertu的一种生活方式，所以会有人趋之若鹜，特别是那些想要特权感的人。”

随着全球对智能手机需求的大幅增加，传统网络和连接设备制造商一直希望能从这一蓬勃发展的市场分得一杯羹。

欧睿(Euromonitor)表示，全球主要的豪华手机市场包括中国、日本、俄罗斯和美国。

中国是世界最大手机市场，到2017年中国豪华手机市场规模预计将增加至16.4亿元(2.6亿美元)，比2012年10.5亿元的规模增加近60%。(完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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