3月3日起杭州扩大限购范围 增设本地户籍居民家庭限购措施

路透北京3月2日 - 中国杭州市政府决定，自2017年3月3日起进一步调整住房限购政策，包括扩大限购实施范围、升级非本地户籍居民限购措施和增设本地户籍居民家庭限购措施。

周四稍晚刊登在杭州市住房保障和房产管理局官方微信的通知称，此举为进一步贯彻落实国家“房子是用来住的，不是用来炒的”房地产市场调控精神，促进杭州房地产市场平稳健康发展。

“明确暂停对已拥有2套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房和二手住房。”通知称。

通知并要求，扩大限购实施范围，自3月3日起，富阳区、大江东产业集聚区纳入限购范围，即在市区范围内（包括上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区（滨江）、杭州经济技术开发区、杭州之江国家旅游度假区、萧山区、余杭区、富阳区和大江东产业集聚区）统一执行限购措施。

通知明确，调整非本地户籍居民家庭购房须提供的个人所得税或社会保险证明年限要求，由原有“自购房之日起前2年内在本市连续缴纳1年以上”调整为“自购房之日起前3年内在本市连续缴纳2年以上”，非本市户籍居民家庭不得通过补缴个人所得税或社会保险购买住房。

中国住房和城乡建设部部长陈政高此前表示，房地产调控取得了阶段性成果，无论从环比还是同比看，预计今年一季度房地产价格会继续趋于稳定，这其中也包括热点城市；他并预计今年去库存工作一定会取得比去年更大的成效。（完）