中国经济不会硬着陆--Finisterre

中信股份预计中澳铁矿去年减值8-10亿美元 对盈利仍有影响
路透香港2月15日 - 中国综合企业--中信股份周三称，预计中澳铁矿去年减值拨备金额在8-10亿美元(税后)之间，对该公司的盈利仍有影响。
路透伦敦2月6日电---Finisterre Capital基金公司新成立的新兴市场基金经理Edward Cole在接受路透采访时表示,中国为打击投机性泡沫不得不作出坚毅的决议,但当局将掌舵经济避免"硬着陆".
中国12月房价连续第三个月下滑,助燃中国经济放缓的担忧.但是Cole表示,中国拥有可以淡化经济颓势的政策工具,且会在必要时使用.Cole联合管理的一只基金投资於中国股市.
"中国经济韧性十足,且中国储备充足,财政腾挪空间广大."Cole说道.
其还表示,"考虑到全球经济困难的前景,以及明年年初的政局变化,我们最终得出结论,中国当局不会允许任何形式的经济硬着陆."
Finisterre这只新成立的基金於去年11月推出,原始资本为2,500万美元,目标是在第二季向外围投资者开放时筹集5亿美元.(完)
--编译 田建华;审校 张明钧
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路透北京2月15日 - 中国银监会顾问杨凯生周三称，去杠杆时债转股是应急之策，需针对杠杆率高的根本原因施策。中央国有资本经营预算支出计划中应包括对国有企业的资本金的注入，且要建立企业负债约束机制，否则企业的杠杆率仍然会周而复始的不断攀升。
路透北京2月15日 - 中国央行货币政策委员会委员黄益平周三称，未来一段时间，除了提高增长的潜力以外，如何保持金融稳定可能会成为一个比较大的挑战。金融风险经过这段时间，似乎是在很明显的增加，甚至是变成一个系统性的问题。