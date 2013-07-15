中国经济硬着陆风险降低 维持全年增长7.4%预测--中金

路透北京7月15日 - 中国大型投行--中金公司发布的最新报告称，向前看，中国的宏观政策将带有更多定向宽松色彩，以平衡稳增长和调结构的关系。经济增速大幅下滑的风险降低。维持全年7.4%的GDP(国内生产总值)增长预测。

报告预计，政策将继续有保有压，在稳增长和调结构之间保持平衡。在稳增长方面，政府将主要依靠盘活财政资金存量，加大财政的定向宽松作用。货币政策将维持中性。

“虽然总理没有明确指出经济增长下限是多少，我们判断政府仍将努力实现今年7.5%的经济增长目标。”报告称。

中国国务院总理李克强此前表示，要形成合理的宏观调控政策框架，既稳增长又调结构，既利当前又利长远，避免经济大起大落，使经济运行处于合理区间，经济增长率、就业水平等不滑出“下限”，物价涨幅等不超出“上限”。

中国国家统计局周一公布，二季度国内生产总值(GDP)同比增长7.5%，低于一季度的7.7%，但符合市场预期，环比增长1.7%。上半年经济增长7.6%，略高于今年7.5%左右的目标。

“近期银行间利率显着回落、货币条件有所好转，降低了经济增长大幅下滑的风险。但经济中深层次的结构性矛盾仍会制约增长的反弹。”报告称。

报告并认为，6月M2增速大幅下降至14%，CPI 通胀处于温和水平、PPI 通缩持续，货币政策收紧可能性不大。但为了抑制房地产泡沫、控制地方融资平台和影子银行等风险因素，货币政策也难以显着放松。央行将主要通过公开市场操作调节短期流动性，三季度央票到期量比二季度增加，有利于流动性改善。

在调结构方面，预计政府将继续推出改革措施，并落实“金十条”及近期相关会议的决定，引导资金流向中小企业、新兴战略产业、环保、市政、棚户区改造以及促进民生、有利消费的行业和领域。

中国国务院日前发布关于金融支持经济结构调整和转型升级的指导意见(简称金十条),表示将继续执行稳健的货币政策，合理保持货币总量。盘活存量资金、用好增量资金。增强资金支持的针对性和有效性，以引导经济结构调整，严密防范金融风险。（完）

(发稿 谢衡; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。