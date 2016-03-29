华润万东子公司获阿里健康2.25亿元增资 共建医学影像大平台

路透上海3月29日 - 中国医疗设备公司-华润万东(600055.SS)最新公告称，拟引入阿里健康科技(北京)有限公司,对公司下属子公司万里云进行增资，认购价格为2.25亿元；增资后，万里云的股权结构为华润万东持股75%，阿里健康持股25%；公司股票3月29日复牌。

公告并指出，根据双方增资协议的约定，万里云注册资本由800万元增加至1,066.67万元,新增注册资本266.67万元全部由阿里健康以货币资金认购。

公告并称，通过本次合作，万里云将阿里健康在互联网医疗领域的优势与公司在中国医学影像行业60年的积累有机结合，开拓第三方影像中心业务，开展2B、2C 远程医学影像诊断及相关服务，在病患、基层医院、影像中心、影像专家、设备厂商等之间形成高效专业的连接，提供创新型影像价值，构建医学影像大平台。

“这是双方落实推进公司于2015年4月20日发布的“关于公司控股股东鱼跃集团与阿里健康信息技术有限公司签署战略合作协议的公告”的实质性举措。”公司称。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(002223.SZ)去年曾公告称，其控股股东鱼跃科技与阿里巴巴(BABA.N)旗下阿里健康(0241.HK)签署合作协议，将在医疗智能设备，医疗影像，互联网健康服务拓展，信息及医疗产品、阿里健康云医院平台等方面开展合作。

华润万东上日因重要事项未公告临时停牌，停牌前收报27.49元，过去一个月累计上涨6.02%。（完）