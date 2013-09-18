中国卫生当局严禁医疗机构推销母乳代用品

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透北京9月17日 - 中国卫生计生委周二发出通知，严禁医疗机构及其人员推销宣传母乳替代品。此前中国中央电视台报道称，法国食品集团达能旗下多美滋品牌曾向天津的医院医护人员行贿，让其向新生儿推荐多美滋奶粉。
达能对上述报道内容感到震惊，并表示将立即进行调查。
卫生计生委针对该报道，在其网站上发布通知称，必须严格执行《母婴保健法》及其实施办法、《母乳代用品销售管理办法》等规定。
“严禁医疗机构及其人员推销宣传母乳替代品……积极倡导、促进母乳喂养。”通知称。
通知称，医疗机构人员违反有关规定或接受贿赂的，将从严查处。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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