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亚洲 | 2013年 9月 18日 星期三 10:44 BJT

中国卫生当局严禁医疗机构推销母乳代用品

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月17日 - 中国卫生计生委周二发出通知，严禁医疗机构及其人员推销宣传母乳替代品。此前中国中央电视台报导称，法国食品集团达能 旗下多美滋品牌曾向天津的医院医护人员行贿，让其向新生儿推荐多美滋奶粉。

达能对上述报导内容感到震惊，并表示将立即进行调查。

卫生计生委针对该报导，在其网站上发布通知称，必须严格执行《母婴保健法》及其实施办法、《母乳代用品销售管理办法》等规定。

“严禁医疗机构及其人员推销宣传母乳替代品……积极倡导、促进母乳喂养，”通知称。

通知称，医疗机构人员违反有关规定或接受贿赂的，将从严查处。（完） 编译：李富强 发稿：王凤昌

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