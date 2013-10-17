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时事要闻 | 2013年 10月 17日 星期四 09:42 BJT

中国新增1例人感染H7N9禽流感病例

路透北京10月16日 - 世界卫生组织（WHO）周三称，中国证实出现一例新增人感染H7N9禽流感病例，为8月以来出现的首例新增病例。

该组织称，患者为男性，35岁，来自浙江绍兴，目前在医院治疗，病情危急。

浙江是中国出现人感染H7N9禽流感病例最多的地区。

世卫组织称，迄今为止，经实验室确诊的人感染H7N9禽流感病例为136例，死亡45例。

该组织在声明中称，目前有三名患者在医院治疗，88名患者已经出院，迄今尚无H7N9病毒可持续在人际间传播的证据。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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