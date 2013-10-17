中国新增1例人感染H7N9禽流感病例

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京10月16日 - 世界卫生组织（WHO）周三称，中国证实出现一例新增人感染H7N9禽流感病例，为8月以来出现的首例新增病例。
该组织称，患者为男性，35岁，来自浙江绍兴，目前在医院治疗，病情危急。
浙江是中国出现人感染H7N9禽流感病例最多的地区。
世卫组织称，迄今为止，经实验室确诊的人感染H7N9禽流感病例为136例，死亡45例。
该组织在声明中称，目前有三名患者在医院治疗，88名患者已经出院，迄今尚无H7N9病毒可持续在人际间传播的证据。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。