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时事要闻 | 2013年 10月 24日 星期四 09:32 BJT

中国新增一例人感染H7N9禽流感病例

路透北京10月23日 - 中国周三证实新增一例人感染H7N9禽流感病例，这也是10月份报告的第二例感染病例。

新华社援引浙江卫生机构的说法报道称，浙江省嘉兴市一名67岁的农民感染该病毒，现已入院治疗。

浙江省是中国报告出现H7N9禽流感病例最多的地区。

中国当局已报告至少136例经实验室确诊的人感染H7N9禽流感病例，死亡约45例。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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